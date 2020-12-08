Футболист достал второй мяч, чтобы прервать атаку соперника (видео)

Практически каждый тренер дает своим подопечным установку на игру завершать атаку ударом по воротам, чтобы не было ни перехвата, ни быстрого ввода мяча, а иногда футболисты нарушают правила, чтобы не допустить оппонента в быструю контр-атаку. Однако то, что произошло в чемпионате Швеции выходит за рамки честной игры.

В матче высшего дивизиона чемпионата Швеции Эльфсборг принимал АИК. При счете 2:2 после подачи с углового атака гостей захлебнулась и мяч от игрока АИКа покинул пределы поля у лицевой линии. После этого вратарь Эльфсборга быстро исполнил свободный удар и хозяева помчались в контр-атаку. В то же время игрок АИКа руками занес второй мяч на поле и отпасовал партнеру, который вынес второй "снаряд" к основному и рефери пришлось свистком остановить атаку хозяев из-за двух мячей на поле.

Видео инцидента в матче Эльфсборг - АИК:

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В итоге матч завершился со счетом 2:2, а игрок АИКа Себастиан Ларссон получил предупреждение.

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