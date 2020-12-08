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Футболист достал второй мяч, чтобы прервать атаку соперника (видео)

Футболист достал второй мяч, чтобы прервать атаку соперника (видео)
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Практически каждый тренер дает своим подопечным установку на игру завершать атаку ударом по воротам, чтобы не было ни перехвата, ни быстрого ввода мяча, а иногда футболисты нарушают правила, чтобы не допустить оппонента в быструю контр-атаку. Однако то, что произошло в чемпионате Швеции выходит за рамки честной игры.

В матче высшего дивизиона чемпионата Швеции Эльфсборг принимал АИК. При счете 2:2 после подачи с углового атака гостей захлебнулась и мяч от игрока АИКа покинул пределы поля у лицевой линии. После этого вратарь Эльфсборга быстро исполнил свободный удар и хозяева помчались в контр-атаку. В то же время игрок АИКа руками занес второй мяч на поле и отпасовал партнеру, который вынес второй "снаряд" к основному и рефери пришлось свистком остановить атаку хозяев из-за двух мячей на поле.

Видео инцидента в матче Эльфсборг - АИК:

 
 
 
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Публикация от Dplay Sport (@dplay_sport)

В итоге матч завершился со счетом 2:2, а игрок АИКа Себастиан Ларссон получил предупреждение.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе после прямого удара с углового.

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Швеция, Футбол.

Автор:

Телеграф
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