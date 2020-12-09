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Юный форвард установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Юный форвард установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер brfootball

Во вторник, 8 декабря, Зенит принимал Боруссию Д в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась победой гостей со счетом 1:2.

На 58-й минуте поединка в составе Боруссии Д на поле появился Юссуфа Мукоко, который заменил полузащитника Феликса Пасслака. Таким образом, Юссуфа стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов. На момент выхода на поле ему исполнилось 16 лет и 18 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Селестину Бабаяро (16 лет и 86 дней).

Отметим, Мукоко оказался в основной команде дортмундцев еще в августе. В составе юношеских команд "Шмелей" он забил 128 мячей в 86 матчах. Немецкий форвард уже успел дебютировать в Бундеслиге в гостевом матче против Герты (2:5).

Победа над Зенитом позволила Боруссии Д выиграть группу F и с первого места пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Зенит, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Юссуфа Мукоко.

Автор:

Телеграф
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