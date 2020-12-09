ПСЖ - Истанбул Башакшехир: судьи и футболисты оденут одинаковые футболки

Перед матчем 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 ПСЖ - Истанбул Башакшехир организаторы проведут несколько акций, направленных против расизма. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболисты обеих команд и новая бригада арбитров (игру обслужит нидерландская бригада судей во главе с Данни Маккели, - прим. ред.) наденут одинаковые футболки. Кроме того, на стадионе "Парк де Пренc" в Париже появится баннер "Нет расизму", а также пройдут и другие мероприятия против расизма.

Напомним, румынский рефери Себастьян Колцеску назвал помощника тренера Истанбула Пьера Вебо "черным", после чего за своего наставника заступился Демба Ба. В итоге после словесной перепалки и ПСЖ, и Истанбул Башакшехир покинули поле. Игру планируют доиграть в среду, 9 декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренеру Истанбула Вебо "заморозили" красную карточку.