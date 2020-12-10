Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи групповой стадии, в частности луганская Заря проведет гостевую встречу с португальской Брагой. В центральном поединке 6-го тура Наполи примет Реал Сосьедад и на кону встречи будет стоять путевка в плей-офф турнира. С расписанием трансляций остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.
Расписание матчей Лиги Европы 10 декабря:
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv, также часть игр покажет и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Брага - Заря.