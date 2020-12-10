Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи групповой стадии, в частности луганская Заря проведет гостевую встречу с португальской Брагой. В центральном поединке 6-го тура Наполи примет Реал Сосьедад и на кону встречи будет стоять путевка в плей-офф турнира. С расписанием трансляций остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

Расписание матчей Лиги Европы 10 декабря:

19:55 Байер - Славия Прага - Футбол 3

19:55 Дандолк - Арсенал

19:55 Лех - Рейнджерс

19:55 Наполи - Реал Сосьедад - Футбол 1

19:55 ПАОК - Гранада

19:55 ПСВ - Омония

19:55 Рапид - Мольде

19:55 Риека - АЗ Алкмар

19:55 Стандард - Бенфика

19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца

19:55 ЦСКА София - Рома

19:55 Янг Бойз - ЧФР Клуж

22:00 Брага - Заря - Футбол 2

- Футбол 2 22:00 Вольфсбергер - Фейеноорд

22:00 Динамо Загреб - ЦСКА

22:00 Лестер - АЕК

22:00 Лудогорец - ЛАСК

22:00 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор

22:00 Селтик - Лилль

22:00 Слован Либерец - Црвена Звезда

22:00 Спарта Прага - Милан

22:00 Тоттенхэм - Антверпен - Футбол 1

22:00 Хоффенхайм - Гент

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv, также часть игр покажет и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Брага - Заря.