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Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер sscnapoli

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи групповой стадии, в частности луганская Заря проведет гостевую встречу с португальской Брагой. В центральном поединке 6-го тура Наполи примет Реал Сосьедад и на кону встречи будет стоять путевка в плей-офф турнира. С расписанием трансляций остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

Брага - Заря: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги Европы 10 декабря:

  • 19:55 Байер - Славия Прага - Футбол 3
  • 19:55 Дандолк - Арсенал
  • 19:55 Лех - Рейнджерс
  • 19:55 Наполи - Реал Сосьедад - Футбол 1
  • 19:55 ПАОК - Гранада
  • 19:55 ПСВ - Омония
  • 19:55 Рапид - Мольде
  • 19:55 Риека - АЗ Алкмар
  • 19:55 Стандард - Бенфика
  • 19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца
  • 19:55 ЦСКА София - Рома
  • 19:55 Янг Бойз - ЧФР Клуж
  • 22:00 Брага - Заря - Футбол 2
  • 22:00 Вольфсбергер - Фейеноорд
  • 22:00 Динамо Загреб - ЦСКА
  • 22:00 Лестер - АЕК
  • 22:00 Лудогорец - ЛАСК
  • 22:00 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор
  • 22:00 Селтик - Лилль
  • 22:00 Слован Либерец - Црвена Звезда
  • 22:00 Спарта Прага - Милан
  • 22:00 Тоттенхэм - Антверпен - Футбол 1
  • 22:00 Хоффенхайм - Гент

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv, также часть игр покажет и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Брага - Заря.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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