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Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Брага - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Брага - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
17:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

В четверг, 10 декабря, луганская Заря проведет на выезде свой последний поединок Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча состоится на стадионе "Брага Мунисипал" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Брага -:- Заря

(начало в 22:00)

В группе G, где выступает Заря в прошлом туре определились два счастливчика и 2 неудачника групповой стадии. К сожалению, луганчане оказались в числе последних, однако теперь на них не давит груз ответственности и они могут напоследок хлопнуть дверью в Европе. Брага, в свою очередь, может попытаться обойти Лестер Сити в борьбе за первое место в квартете.

Отметим, в своих двух последних матчах Лиги Европы Заря добыла две победы, огорчив сначала АЕК , а затем Лестер.

Турнирное положение команд:

На внутренней арене дела у Браги обстоят неплохо, хотя в последнем туре португальский коллектив уступил Белененсишу (2:1). Заря, в свою очередь, без проблем переиграла Днепр-1.

Игру Брага - Заря покажут по ТВ в Украине, а букмекеры оценили шансы команд накануне встречи.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Брага.

Автор:

Телеграф
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