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Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

В четверг, 10 декабря, луганская Заря гостевым матчем с Брагой попрощается с Лигой Европы 2020/21. Встреча пройдет на стадионе "Брага Мунисипал" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Брага - Заря покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, игру в режиме-онлайн можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед игрой.

Напомним, в первом матче между командами Брага минимально одолела Зарю. По итогам пяти туров луганчане уже не претендуют на выход в следующий раунд турнира, но команда может хорошо заработать на победе (больше 500 тысяч евро, - прим. ред.).

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Брага.

Автор:

Телеграф
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