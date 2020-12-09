Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 10 декабря, луганская Заря гостевым матчем с Брагой попрощается с Лигой Европы 2020/21. Встреча пройдет на стадионе "Брага Мунисипал" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Брага - Заря покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, игру в режиме-онлайн можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед игрой.

Напомним, в первом матче между командами Брага минимально одолела Зарю. По итогам пяти туров луганчане уже не претендуют на выход в следующий раунд турнира, но команда может хорошо заработать на победе (больше 500 тысяч евро, - прим. ред.).