В Лиге Европы почтят память Паоло Росси

9 декабря в возрасте 64-х лет умер великий итальянский футболист Паоло Росси. Перед всеми матчи 6-го тура Лиги Европы сезона 2020/2021, которые пройдут 10 декабря, состоится минута молчания в честь легенды футбола. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в twitter.

"Перед всеми сегодняшними матчами УЕФА состоится минута молчания в честь Паоло Росси, который вчера скончался в возрасте 64 лет. Росси выиграл ЧМ-1982 со сборной Италии и стал его лучшим бомбардиром. Он провел за сборную 48 матчей и забил 20 голов", - гласит сообщение УЕФА.

Паоло Росси, забив гол в финале Мундиаля, также завоевал "Золотой мяч-1982". Вместе с Ювентусом футболист дважды брал Скудетто, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что 10 декабря, в Лиге Европы свой заключительный поединок проведет луганская Заря, противостоять которой будет португальская Брага.