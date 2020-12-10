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У игроков Наполи обнаружили коронавирус перед центральным матчем Лиги Европы

У игроков Наполи обнаружили коронавирус перед центральным матчем Лиги Европы
14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер en_sscnapoli

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы пройдут решающие матчи группового этапа, в частности Наполи на стадионе "Сан-Паоло" примет Реал Сосьедад. Встреча начнется в 19:55 по киевскому времени. 

Накануне игры из стана неаполитанцев пришли плохие новости. Два основных футболиста Элсид Хисай и Амир Ррахмани сдали положительные тесты на COVID-19. Сообщается, что тестирование проводилось за день до игры и зараженные игроки уже помещены на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Наполи в twitter.

Кроме того, уточняется, что тесты Хисая и Ррахмани перепроверят.

Отметим, эта игра важна для обеих команд с турнирной точки зрения. Поражение может отбросить клубы на третье место, что фактически завершит борьбу команд в еврокубках. При этом Наполи устроит и ничья, а вот испанскому коллективу нужно набирать три очка, чтобы не зависеть от результата встречи АЗ с Риекой.

Турнирное положение команд:

Напомним, 10 декабря свой заключительные поединок в Европе проведет и луганская Заря, противостоять которой будет Брага.

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Лига Европы, ФК Наполи, Футбол, ФК Реал Сосьедад.

Автор:

Телеграф
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