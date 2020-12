У игроков Наполи обнаружили коронавирус перед центральным матчем Лиги Европы

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы пройдут решающие матчи группового этапа, в частности Наполи на стадионе "Сан-Паоло" примет Реал Сосьедад. Встреча начнется в 19:55 по киевскому времени.

Накануне игры из стана неаполитанцев пришли плохие новости. Два основных футболиста Элсид Хисай и Амир Ррахмани сдали положительные тесты на COVID-19. Сообщается, что тестирование проводилось за день до игры и зараженные игроки уже помещены на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Наполи в twitter.

| All of the COVID-19 tests carried out on the squad yesterday have come back negative, apart from Amir Rrahamani and Elseid Hysaj who have tested positive again and will now isolate at home until they can be re-tested.

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 10, 2020