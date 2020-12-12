УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу матчем Олимпик - Львов стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Команды задали тон, забив по голу в ворота друг друга. Следующие игры тура пройдут в субботу/воскресенье. Лидер первенства Динамо сыграет 12 декабря против Колоса, а главный претендент на титул Шахтер свой матч проведет 13 декабря против Ингульца.
Расписание трансляций матчей чемпионата Украины (13-й тур):
12 декабря:
13 декабря:
Кроме того, за всеми играми в режиме онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видеотрансляция матча Динамо - Колос будет доступна у нас на сайте.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо продолжило возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины после победы над Мариуполем.