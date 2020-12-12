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УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В пятницу матчем Олимпик - Львов стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Команды задали тон, забив по голу в ворота друг друга. Следующие игры тура пройдут в субботу/воскресенье. Лидер первенства Динамо сыграет 12 декабря против Колоса, а главный претендент на титул  Шахтер свой матч проведет 13 декабря против Ингульца.

Расписание трансляций матчей чемпионата Украины (13-й тур):

12 декабря:

  • 14:00 Ворскла - Минай - Футбол 2
  • 17:00 Динамо Киев - Колос - 2+2
  • 19:30 Рух Львов - Днепр-1 - Футбол 2

13 декабря:

  • 14:00 Ингулец - Шахтер Донецк - Футбол 1
  • 17:00 Десна - Мариуполь - Футбол 1
  • 19:30 Александрия - Заря - Футбол 1

Кроме того, за всеми играми в режиме онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видеотрансляция матча Динамо - Колос будет доступна у нас на сайте. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо продолжило возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины после победы над Мариуполем.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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