УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу матчем Олимпик - Львов стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Команды задали тон, забив по голу в ворота друг друга. Следующие игры тура пройдут в субботу/воскресенье. Лидер первенства Динамо сыграет 12 декабря против Колоса, а главный претендент на титул Шахтер свой матч проведет 13 декабря против Ингульца.

Расписание трансляций матчей чемпионата Украины (13-й тур):

12 декабря:

14:00 Ворскла - Минай - Футбол 2

17:00 Динамо Киев - Колос - 2+2

19:30 Рух Львов - Днепр-1 - Футбол 2

13 декабря:

14:00 Ингулец - Шахтер Донецк - Футбол 1

17:00 Десна - Мариуполь - Футбол 1

19:30 Александрия - Заря - Футбол 1

Кроме того, за всеми играми в режиме онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видеотрансляция матча Динамо - Колос будет доступна у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо продолжило возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины после победы над Мариуполем.