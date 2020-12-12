Известный вратарь предложил изменить правило пенальти после скандала в матче Лидс - Вест Хэм (Видео)

Известный чешский вратарь Петр Чех, выступающий за Челси, не оставил незамеченным скандальный эпизод матча 12-го тура чемпионата Англии Лидс - Вест Хэм. При счете 0:0 хозяева получили право на пенальти. Сначала Фабьянски отразил удар с точки, однако в дело вмешался VAR, который зафиксировал заступ у вратаря в момент удара (по правилам кипер должен находиться на линии, - прим. ред.). В итоге Клих реализовал 11-метровый со второй попытки.

По мнению Чеха, у голкиперов и так мало шансов на отбитие удара с пенальти, поэтому стоит сделать еще одну линию во вратарской, чтобы стражи ворот могли свободно передвигаться в части вратарской площади в момент исполнения удара с точки.

"Я не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7 м 32 см на 2 м 44 см без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км в час. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот. Давайте сделаем еще одну линию в метре от линии ворот. Вот между этими линиями пусть и находятся вратари", - написал Чех в своем instagram.

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В итоге матч завершился победой гостей со счетом 1:2. Полузащитник Вест Хэма украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку игру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм упустил победу над Манчестер Юнайтед.