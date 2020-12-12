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В Италии похоронили легенду футбола

В Италии похоронили легенду футбола
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер JulianFoschini

9 декабря перестало биться сердце великого итальянского футболиста Паоло Росси. В субботу, 12 декабря, состоялись похороны, на которые пришли сотни итальянских болельщиков. Об этом сообщает football-italia.

Церемония прощания с экс-нападающим сборной Италии прошла в Виченце на местном стадионе "Ромео Менти", затем гроб с телом Росси перевезли в собор "Дуомо ди Виченца".

Паоло Росси является легендой сборной Италии, ведь он стал одним из автором успеха "Скуадры Адзурры" на чемпионате мира по футболу-1982, оформив хет-трик в ворота бразильцев. Кроме того, в тот же год Паоло стал обладателем "Золотого мяча". На клубном уровне Росси выступал за Виченцу, за которую играл на протяжении трех сезонов, Ювентус, Комо, Перуджу, Милан и Верону. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА почтил память Росси минутой молчания на всех играл 6-го тура Лиги Европы.

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Все по теме:

Италия, Футбол, Паоло Росси.

Автор:

Телеграф
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