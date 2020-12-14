Скачать
Понедельник, 14.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала
Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала
Роналду выстрелил дублем с пенальти второй матч кряду (видео)
Роналду выстрелил дублем с пенальти второй матч кряду (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Фактор Месси сыграл: Барселона еле-еле обыграла аутсайдера Примеры (видео)
Фактор Месси сыграл: Барселона еле-еле обыграла аутсайдера Примеры (видео)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер championsleague

Сегодня, 14 декабря, в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки станут известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

Регламент:

16 команд, успешно преодолевших групповую стадию турнира были разбиты на две группы: сеянные - победители квартетов и несеянные - клубы, занявшие вторые места. В ходе жребия коллективы распределят на 8 пар с одним ограничением - команды из одной ассоциации не могут попасть друг на друга.

Сеяные: Бавария (Германия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ювентус (Италия), ПСЖ (Франция).

Несеяные: Атлетико (Испания), Боруссия Менхенгладбах (Германия), Порту (Португалия), Аталанта (Италия), Севилья (Испания), Лацио (Италия), Барселона (Испания), Лейпциг (Германия).

Отметим, первые матчи этой стадии главного еврокубка состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года. А ответные игры пройдут 9-10 и 16-17 марта 2021 года. Сеянные команды проводят ответные матчи дома. Финал Лиги чемпионов 2020/21 запланирован в Стамбуле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов в прямом эфире в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, Жеребьевка Лиги Чемпионов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
02 Фактор Месси сыграл: Барселона еле-еле обыграла аутсайдера Примеры (видео)
03 Роналду выстрелил дублем с пенальти второй матч кряду (видео)
04 Результативный финт форварда - в обзоре матча Десна - Мариуполь (видео)
05 ПСЖ проиграл Лиону после глупой ошибки в обороне (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь