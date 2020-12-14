Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Сегодня, 14 декабря, в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки станут известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

Регламент:

16 команд, успешно преодолевших групповую стадию турнира были разбиты на две группы: сеянные - победители квартетов и несеянные - клубы, занявшие вторые места. В ходе жребия коллективы распределят на 8 пар с одним ограничением - команды из одной ассоциации не могут попасть друг на друга.

Сеяные: Бавария (Германия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ювентус (Италия), ПСЖ (Франция).

Несеяные: Атлетико (Испания), Боруссия Менхенгладбах (Германия), Порту (Португалия), Аталанта (Италия), Севилья (Испания), Лацио (Италия), Барселона (Испания), Лейпциг (Германия).

Отметим, первые матчи этой стадии главного еврокубка состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года. А ответные игры пройдут 9-10 и 16-17 марта 2021 года. Сеянные команды проводят ответные матчи дома. Финал Лиги чемпионов 2020/21 запланирован в Стамбуле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов в прямом эфире в Украине.