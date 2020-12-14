Просто космос: футболист забил гол, закрутив мяч в ворота прямо с углового (видео)

В воскресенье, 13 декабря, Брест принимал Реймс в рамках матча 14-го тура чемпионата Франции 2020/21. Встреча, проходившая на "Стад Франсис Ле Бле", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

При счете 1:0 в пользу Бреста Реймс получил право на угловой, который пошел "подавать" мастер стандартов Арбер Зенели. В итоге игрок обманул вратаря и шикарным крученным ударом отправил мяч в сетку ворот. К сожалению для Зенили, спустя 12 минут его команда вновь пропустила, что вылилось в обидное поражение.

Видео гола:

Le magnifique but de Arbër Zeneli pic.twitter.com/ngRQNQkoX4 — OhMyGoalAlbania (@AlbaniaOh) December 13, 2020

Обзор матча Брест - Реймс:

Отметим, это поражение отбросило Реймс на предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, а Брест поднялся на 10-ю строчку.

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