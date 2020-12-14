Букмекеры удивили своим прогнозом на матчи Шахтера и Динамо в Лиге Европы

В понедельник, 14 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2020/21, по результатам которой Шахтер и Динамо узнали соперников в еврокубке. Горнякам в оппоненты достался Маккаби Тель-Авив, а киевлянам - бельгийский Брюгге.

Матчи этой стадии турнира запланированы на февраль 2021 года, но букмекеры уже дали свой прогноз на противостояния. По мнению специалистов, шансы Динамо и Брюгге примерно равны, хотя бельгийскому коллективу все-таки отдают небольшое предпочтение.

Шансы Динамо выйти в следующий раунд оцениваются в 1,95 (parimatch) и 1,91 (favorit). Успех Черно-синих оценивается в 1,85 и 1,90 соответственно.

А вот Шахтер является однозначным фаворитом в двухматчевой дуэли с Маккаби. По мнению букмекеров, шансы израильского коллектива на успех оцениваются в 3,53 и 3,55, а на выход дончан в 1/8 финала ЛЕ можно поставить ставку с коэффициентом 1,30 (тут мнение контор совпадает, - прим. ред.).

Со всеми результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.