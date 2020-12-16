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Мбаппе теперь не узнать: звезда ПСЖ кардинально сменил имидж (фото)

Мбаппе теперь не узнать: звезда ПСЖ кардинально сменил имидж (фото)
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм k.mbappe

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе перед игрой 16-го тура чемпионата Франции с Лорьяном удивил своих болельщиков кардинальной сменой имиджа. Свой новый образ форвард показал в соцсетях.

Мбаппе решил покрасить волосы в голубой цвет. Снимком в новом образе он поделился на своей страничке в instagram, подписав пост: "Среда в Париже".

 
 
 
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Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

"Телеграф" напоминает, что ПСЖ, хоть и уверенно пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но неожиданно тяжело идет на внутренней арене, до сих пор не обеспечив себе отрыв в Лиге 1. В своем последнем поединке ПСЖ проиграл Лиону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Мбаппе оформил свой сотый гол за парижан.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Килиан Мбаппе.

Автор:

Телеграф
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