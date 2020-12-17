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Мбаппе ошарашил новой прической и забил гол (видео)

Мбаппе ошарашил новой прической и забил гол (видео)
01:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mbappe

В среду, 16 декабря, Пари Сен-Жермен в рамках матча 15-го тура чемпионата Франции сезона 2020/21 принимал Лорьян. Встреча, проходившая на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

За ПСЖ голами отметились Килиан Мбаппе, который ошарашил сеть сменой имиджа, и Мойзе Кин. 21-летний французский нападающий реализовал пенальти, а 20-летний итальянский форвард переиграл вратаря гостей Нарди в ближнем бою.

Эта победа вывела парижский суперклуб (31 очко) на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. Лорьян (11 очков) остался в зоне вылета. В следующем туре ПСЖ сыграет в гостях с лидером первенства Лиллем (20.12.2020), а Мерлузовые примут Ренн (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре ПСЖ сенсационно уступил Лиону.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Лорьян.

Автор:

Телеграф
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