Левандовски перед церемонией FIFA The Best напомнил о себе двумя голами (видео)

В среду, 16 декабря, Бавария в рамках матча 12-го тура Бундеслиги 2020/21 принимала Вольфсбург. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Гости неожиданно вышли вперед усилиями Максимилиана Филиппа, который ударом с лету вколотил мяч в ворота Нойера. Бавария ответила дублем Роберта Левандовски, претендующим на награду лучшему футболисту прошлого сезона по версии ФИФА.

Эта победа вывела Баварию (27 очков) на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Вольфсбург (21 очко) - пятый. В следующем туре Баварцы сыграют на выезде с лидером первенства Байером (19.12.2020), а Волки проведут домашний поединок со Штутгартом (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре Бавария сенсационно потеряла очки в Берлине.