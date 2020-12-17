Левандовски перед церемонией FIFA The Best напомнил о себе двумя голами (видео)

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Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern

В среду, 16 декабря, Бавария в рамках матча 12-го тура Бундеслиги 2020/21 принимала Вольфсбург. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Гости неожиданно вышли вперед усилиями Максимилиана Филиппа, который ударом с лету вколотил мяч в ворота Нойера. Бавария ответила дублем Роберта Левандовски, претендующим на награду лучшему футболисту прошлого сезона по версии ФИФА. 

Эта победа вывела Баварию (27 очков) на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Вольфсбург (21 очко) - пятый. В следующем туре Баварцы сыграют на выезде с лидером первенства Байером (19.12.2020), а Волки проведут домашний поединок со Штутгартом (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре Бавария сенсационно потеряла очки в Берлине.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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