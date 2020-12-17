Скачать
Четверг, 17.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика
Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика
Одноклубник Ярмоленко забил красивейший гол ударом через себя (видео)
Одноклубник Ярмоленко забил красивейший гол ударом через себя (видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)
Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом
Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом

Судьи матча Динамо - Колос не заметили марш Луческу к центру поля (видео)

Судьи матча Динамо - Колос не заметили марш Луческу к центру поля (видео)
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

В Украине завершился первый круг национального первенства по футболу и не обошлось без скандалов. Во-первых, Шахтер так и не сыграл в 13-м туре  УПЛ, хотя и добыл победу в итоге. Во-вторых, целой серией скандалов с VAR завершилась матч Динамо - Колос.

В эпизоде с удалением хавбека Динамо Владимира Шепелева в игре с Колосом нервы не выдержали у главного тренера Бело-синих Мирчи Луческу, который прямо во время матча подошел к центру поля и что-то начал кричать в сторону рефери Игоря Пасхала. Как стало известно позднее, выходку румынского специалиста не заметили ни главный арбитр встречи, ни четвертый судья, которые в своих отчетах не упомянули ни слова о походе Мистера из технической зоны.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) только после рапорта делегата матча узнал об инциденте и после просмотра видео инцидента вынес вердикт наказать Луческу предупреждением и одним матчем дисквалификации условно.

Видео марша Луческу к центру поля в матче Динамо - Колос доступно в сети:

Ранее Динамо высмеяло Шахтер за техническую победу над Ингульцом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, КПЛ, УАФ, ФК Колос, КДК УАФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пижонская выходка Мораты на глазах Роналду стоила Ювентусу победы (видео)
02 Назван лучший футбольный арбитр в истории, он даже работал в Украине
03 Ювентус и Аталанта обменялись голами-красавцами (видео)
04 Усик может сорвать куш даже без боя
05 Ливерпуль на последней минуте переиграл Тоттенхэм (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь