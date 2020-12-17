Судьи матча Динамо - Колос не заметили марш Луческу к центру поля (видео)

В Украине завершился первый круг национального первенства по футболу и не обошлось без скандалов. Во-первых, Шахтер так и не сыграл в 13-м туре УПЛ, хотя и добыл победу в итоге. Во-вторых, целой серией скандалов с VAR завершилась матч Динамо - Колос.

В эпизоде с удалением хавбека Динамо Владимира Шепелева в игре с Колосом нервы не выдержали у главного тренера Бело-синих Мирчи Луческу, который прямо во время матча подошел к центру поля и что-то начал кричать в сторону рефери Игоря Пасхала. Как стало известно позднее, выходку румынского специалиста не заметили ни главный арбитр встречи, ни четвертый судья, которые в своих отчетах не упомянули ни слова о походе Мистера из технической зоны.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) только после рапорта делегата матча узнал об инциденте и после просмотра видео инцидента вынес вердикт наказать Луческу предупреждением и одним матчем дисквалификации условно.

Видео марша Луческу к центру поля в матче Динамо - Колос доступно в сети:

Ранее Динамо высмеяло Шахтер за техническую победу над Ингульцом.