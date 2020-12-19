В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)

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Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм iamzlatanibrahimovic

На днях Major League Soccer (МЛС) опубликовала лучший гол, забитый в лиге.

Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)

Автором лучшего взятия ворот в истории МЛС стал шведский нападающий Златан Ибрагимович, который забил победный гол в ворота "Лос-Анджелеса" в своей дебютной игре за "Лос-Аджелес Гэлакси". Этот матч состоялся в марте 2018 года и завершился победой Гэлакси со счетом 4:3. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"А вы помните, где вы были, когда Златан сделал это? Дебютный гол Ибрагимовича за Гэлакси признан лучшим голом в истории МЛС", - гласит сообщение лиги в instagram.

 
 
 
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Публикация от Major League Soccer (@mls)

Ранее "Телеграф "сообщал, что Златан принес победу Милану в матче с Наполи.

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МЛС, Футбол.

Автор:

Телеграф
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