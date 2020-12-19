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16-летний футболист переписал историю Бундеслиги (видео)

16-летний футболист переписал историю Бундеслиги (видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер blackyellow

В пятницу, 18 декабря, Унион Берлин принимал Боруссию Д в рамках матча 13-го тура чемпионата Германии 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Альте Форстерей", завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За хозяев голами отметились Тайво Авоньи и Марвин Фридрих, а вот за гостей забил юный Юссуфа Мукоко, которому на момент взятия ворот исполнилось 16 лет и 28 дней. Таким образом, немецкий футболист стал самым юным автором гола в истории Бундеслиги, побив достижение Флориана Вирца (17 лет и 34 дней).

Видео дебютного гола Мукоко в чемпионате Германии:

Ранее Мукоко стал самым молодым футболистом в Бундеслиге, появившись на поле в матче с Гертой в возрасте 16 лет и одного дня, а через 17 дней он поставил подобный рекорд в Лиге чемпионов, сыграв с Зенитом. Дортмундцы уже квалифицировались в 1/8 финала ЛЧ и уже знают имя следующего соперника

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Унион Берлин, Юссуфа Мукоко.

Автор:

Телеграф
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