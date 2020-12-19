Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боксер, проигрывая титульный бой на карточках судей, нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)
Боксер, проигрывая титульный бой на карточках судей, нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)
В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
Ливерпуль забил семь голов лондонской команде в АПЛ (видео)
Ливерпуль забил семь голов лондонской команде в АПЛ (видео)
Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)
Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)

Милан купит главную звезду Аталанты

Милан купит главную звезду Аталанты
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм papugomez_official

Лидер нынешней Аталанты 32-летний аргентинец Алехандро Гомес уже этой зимой может поменять клубную прописку. Об этом сообщает издание football-italia.

Аталанта близка к подписанию еще одного украинца

Сообщается, что конфликт аргентинца с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини не утихает, и игрок жаждет сменить обстановку. Учитывая отличные результаты последних лет, футболист может пойти "на повышение", а лидером в гонке за Гомесом является Милан. Также игроком интересуется Интер, но тактическая схема наставника Россонери Стефано Пьоли больше подходит Гомесу, чем расстановка менеджера Нерадзурри Антонио Конте.

Несмотря на плохое финансовое положение, Милан может провернуть сделку по Гомесу совершенно бесплатно, ведь в конце сезона от Аталанты ожидается платеж по Маттиа Кальдару в размере €15 млн. Примерно во столько же оценивается трансферная стоимость Гомеса, и стороны попросту могли бы провести обмен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта сумела отыграться в матче с Ювентусом только после выхода Гомеса на замену.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, ФК Аталанта, Футбол, Алехандро Гомес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боец ММА отправил соперника в нокаут эффектным ударом "ножницы" (видео)
02 В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
03 Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун (видео)
04 Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)
05 Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь