Милан купит главную звезду Аталанты

Лидер нынешней Аталанты 32-летний аргентинец Алехандро Гомес уже этой зимой может поменять клубную прописку. Об этом сообщает издание football-italia.

Сообщается, что конфликт аргентинца с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини не утихает, и игрок жаждет сменить обстановку. Учитывая отличные результаты последних лет, футболист может пойти "на повышение", а лидером в гонке за Гомесом является Милан. Также игроком интересуется Интер, но тактическая схема наставника Россонери Стефано Пьоли больше подходит Гомесу, чем расстановка менеджера Нерадзурри Антонио Конте.

Несмотря на плохое финансовое положение, Милан может провернуть сделку по Гомесу совершенно бесплатно, ведь в конце сезона от Аталанты ожидается платеж по Маттиа Кальдару в размере €15 млн. Примерно во столько же оценивается трансферная стоимость Гомеса, и стороны попросту могли бы провести обмен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта сумела отыграться в матче с Ювентусом только после выхода Гомеса на замену.