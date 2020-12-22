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Ногой в голову: финальный матч превратился в массовое побоище (видео)

Ногой в голову: финальный матч превратился в массовое побоище (видео)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер peterarnholdt

В ответном поединка финала чемпионата Бразилии по футболу среди юношеских команд до 17 лет Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе случилась массовая драка.

В компенсированное время форварда Паранаэнсе грубым приемом остановил защитник Флуминенсе. Через несколько секунд между футболистами вспыхнула перепалка, которая в итоге переросла в массовую драку с участием и основных игроков, и запасных. Больше всего досталось сбитому нападающему, которому прилетело с ноги в голову от запасного игрока хозяев. 

Этому футболисту явно место в клетке ММА, а не на футбольном поле:

Видео побоища доступно в сети:

В итоге матч завершился победой Флуминенсе со счетом 1:2, а общий счет противостояния - 2:4.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовой драке на матче чемпионата Узбекистана.

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Все по теме:

Бразилия, Драка, Футбол, ФК Флуминенсе, ФК Атлетико Паранаэнсе.

Автор:

Телеграф
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