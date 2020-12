Ногой в голову: финальный матч превратился в массовое побоище (видео)

В ответном поединка финала чемпионата Бразилии по футболу среди юношеских команд до 17 лет Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе случилась массовая драка.

В компенсированное время форварда Паранаэнсе грубым приемом остановил защитник Флуминенсе. Через несколько секунд между футболистами вспыхнула перепалка, которая в итоге переросла в массовую драку с участием и основных игроков, и запасных. Больше всего досталось сбитому нападающему, которому прилетело с ноги в голову от запасного игрока хозяев.

Этому футболисту явно место в клетке ММА, а не на футбольном поле:

Jogador do Athletico agredindo o jogador do Fluminense com uma voadora, pela final do Brasileirão sub-17.

( SporTV) pic.twitter.com/1PUb1XNyus

— Planeta do Futebol (@futebol_info) December 21, 2020