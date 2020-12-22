Касильяс получил должность в Реале

Экс-вратарь Реала и сборной Испании Икер Касильяс получил новую должность в команде. об этом сообщает пресс-служба Королевского клуба на официальном сайте команды.

По информации источника, Икер стал заместителем генерального директора фонда Реала.

"Икер Касильяс - легенда Реала, он представляет ценности нашего клуба и лучший вратарь в нашей истории. Икер Касильяс выиграл 19 титулов за 25 лет пока он защищал наши цвета: 3 европейских кубка, 3 клубных чемпионата мира, 2 европейских суперкубка, 5 лиг, 2 королевских кубка и 4 испанских суперкубка. В Португалии с Порту он выиграл 2 лиги, 1 Кубок и 1 Суперкубок". Реал Мадрид гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой", - гласит сообщение пресс-службы Сливочных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал в своем последнем матче добыл скандальную победу над скромным Эйбаром.