Платежная ведомость не резиновая: Динамо попрощается с Хачериди

Председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа рассказал, что в новом сезоне команда кардинально преобразится в связи с тем, что бюджет клуба будет заметно сокращен. Руководство брестского Динамо формирует новую молодую команду, в которой не найдется места для украинского защитника Евгения Хачериди.

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя", - цитирует Коледу "Вечерний Брест".

В своем последнем сезоне Хачериди отыграл в 17-и поединках за Динамо-Брест, "заработав" 5 желтых карточек и одно удаление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Милевский трогательно попрощался с брестским Динамо. Теперь "Миля" ищет команду в Украине, правда, нападающий уже успел получить первый отказ.