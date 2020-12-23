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Платежная ведомость не резиновая: Динамо попрощается с Хачериди

Платежная ведомость не резиновая: Динамо попрощается с Хачериди
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер dynamobrest

Председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа рассказал, что в новом сезоне команда кардинально преобразится в связи с тем, что бюджет клуба будет заметно сокращен. Руководство брестского Динамо формирует новую молодую команду, в которой не найдется места для украинского защитника Евгения Хачериди

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя", - цитирует Коледу "Вечерний Брест".

В своем последнем сезоне Хачериди отыграл в 17-и поединках за Динамо-Брест, "заработав" 5 желтых карточек и одно удаление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Милевский трогательно попрощался с брестским Динамо. Теперь "Миля" ищет команду в Украине, правда, нападающий уже успел получить первый отказ.

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Все по теме:

Евгений Хачериди, Футбол, ФК Динамо (Брест).

Автор:

Телеграф
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