Бывший защитник Динамо забил во втором матче кряду в Турции (видео)

Экс-защитник киевского Динамо Домагой Вида забил победный и единственный гол в матче 14-го тура чемпионата Турции Анкарагюджю - Бешикташ (0:1).

Это взятие ворот стало вторым кряду для хорватского центрбека, который выступал в Динамо с 2013 по 2017 год. Получилось не так красиво, как в прошлый раз, но его команда вновь победила. Вида в игре против Анкарагюджю головой замкнул навес партнера со штрафного, при этом экс-динамовец перед ударом немного подтолкнул игрока хозяев, однако рефери не усмотрел нарушения правил.

Видео гола Домагоя Виды:

Эта победа позволила Бешикташу (25 очков) подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. После 14-и туров в Суперлиге лидирует Аланияспор (27 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который был забит прямым ударом с углового.