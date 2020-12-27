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Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)

Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм timi1010

Новоиспеченный нападающий Миная Артем Милевский ответил на вопрос о президентстве Владимира Зеленского, который ранее пародировал "Милю" в "95 квартале". Артем рассказал, что до сих пор получает пародии с Зеленским от многих людей. Он рад, как сложилась карьера Владимира, и пожмет руку президенту при встрече.

Возвращение Милевского в чемпионат Украины породило массу мемов (фото)

"Честно, мне очень многие присылают эти ролики до сих пор. Я рад за человека, у которого была команда, они выступали и пародировали. Но все в жизни бывает, и когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, это было интересно. Я подписан на него в instagram, слежу за ним, всегда пожму ему руку, если он меня помнит. И пацанам, и Жеке Кошевому. Мы со всеми "здрасте-здрасте". Когда мы были на сборах в Харькове, а они выступали, то приглашали нас на концерт. Хочу пожелать им удачи и главное, чтобы в стране было все хорошо. Мирного неба. А президентом страны я быть не хочу", - рассказал Милевский в комментарии для Youtube-канала "Футбольный формат".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Милевский в Минае.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, Владимир Зеленский, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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