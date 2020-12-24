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Четверг, 24.12.2020
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Возвращение Милевского в чемпионат Украины породило массу мемов (фото)

Возвращение Милевского в чемпионат Украины породило массу мемов (фото)
16:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм timi1010

Одиозный украинский нападающий 35-летний Артем Милевский нашел себе новую команду в Украине. "Счастливчиком" стал закарпатский Минай, который подписал форварда на 1,5 года.

В сети тут же отреагировали массой шуток, ведь за многие годы своих выступление на поле и вне поля Артем прославился и теперь к Минаю будет приковано намного больше внимания.

 
 
 
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Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 
 
 
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Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Милевский мог стать и игроком Руха, однако президент львовской команды отказал "Миле". Но болельщики уже ждали, как Артем будет покорять УПЛ в составе их команды.

 
 
 
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Публикация от Миля (@milya_fans)

 
 
 
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Публикация от Миля (@milya_fans)

Ну и напоследок несколько старых мемов, связанных с образом жизни Милевского времен его выступлений за Динамо:

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Милевский в Минае.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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