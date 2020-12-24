Возвращение Милевского в чемпионат Украины породило массу мемов (фото)

Одиозный украинский нападающий 35-летний Артем Милевский нашел себе новую команду в Украине. "Счастливчиком" стал закарпатский Минай, который подписал форварда на 1,5 года.

В сети тут же отреагировали массой шуток, ведь за многие годы своих выступление на поле и вне поля Артем прославился и теперь к Минаю будет приковано намного больше внимания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Милевский мог стать и игроком Руха, однако президент львовской команды отказал "Миле". Но болельщики уже ждали, как Артем будет покорять УПЛ в составе их команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Миля (@milya_fans)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Миля (@milya_fans)

Ну и напоследок несколько старых мемов, связанных с образом жизни Милевского времен его выступлений за Динамо:

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Милевский в Минае.