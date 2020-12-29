Ляказетт принес победу Арсеналу над Брайтоном (видео)

Во вторник, 29 декабря, Брайтон в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал лондонский Арсенал. Встреча, проходившая на стадионе "Фалмер", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в игре во втором тайме забил французский нападающий Канониров Александр Ляказетт, который принял мяч от Сака в чужой штрафной и вторым касанием переправил круглого в угол ворот Санчеса.

Эта победа вывела Арсенал (20 очков) на 13-е место в турнирной таблице АПЛ, Брайтон (13 очков) - 17-й. В следующем туре Пушкари сыграют в гостях с Вест Бромвичем (02.01.21), а Чайки примут Вулверхэмптон (02.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 15-м туре английского первенства Арсенал сенсационно обыграл Челси.