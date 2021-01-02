Жена футболиста Шахтера поразила шикарным бюстом (фото)

Жена левого полузащитника Шахтера Фернандо Тэмми Парисото "вызвала пожар" в Instagram, опубликовав новое фото.

28-летняя красотка поздравила подписчиков с Новым годом, блеснув соблазнительным купальником. Супруга Фернандо в белом образе вызвала настоящий фурор в соцсети, где подписчики осыпали ее массой комплиментов, а также восхитились ее фигурой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

Девушка охотно делится с фанами своими новыми образами:





К слову, Тэмми в 2019 году стала "Мисс Жундиай" (муниципалитет в Бразилии).

Напомним, 21-летний полузащитник Шахтера Фернандо сейчас выступает в аренде в Спортинге. В сезоне 2020/21 левый вингер провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шахтер выбрал лучший гол в в прошлом году.