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Жена футболиста Шахтера поразила шикарным бюстом (фото)

Жена футболиста Шахтера поразила шикарным бюстом (фото)
11:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм tammyparisoto

Жена левого полузащитника Шахтера Фернандо Тэмми Парисото "вызвала пожар" в Instagram, опубликовав новое фото.

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28-летняя красотка поздравила подписчиков с Новым годом, блеснув соблазнительным купальником. Супруга Фернандо в белом образе вызвала настоящий фурор в соцсети, где подписчики осыпали ее массой комплиментов, а также восхитились ее фигурой.

 
 
 
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Публикация от Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

Девушка охотно делится с фанами своими новыми образами:


К слову, Тэмми в 2019 году стала "Мисс Жундиай" (муниципалитет в Бразилии).

Напомним, 21-летний полузащитник Шахтера Фернандо сейчас выступает в аренде в Спортинге. В сезоне 2020/21 левый вингер провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шахтер выбрал лучший гол в в прошлом году.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Фернандо, Тэмми Парисото.

Автор:

Телеграф
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