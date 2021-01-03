Потрясающий соло гол - в обзоре матча Вест Бромвич - Арсенал (видео)

В субботу, 2 января, Вест Бромвич в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Арсенал. Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

За Арсенал забивали Киран Тирни, Букайо Сака и дублем выстрел Александр Ляказетт. К слову, Тирни организовал гол сам. Защитник получил мяч на "бровке", обошел один в один своего коллегу по амплуа и мощно пробил в дальний угол.

Видео гола Тирни:

Видео гола Сака:

Видео гола Ляказетта:

видео второго гола Ляказетта:

Этот успех вывел Арсенал (23 очка) на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, Вест Бромвич (8 очков) - занимает предпоследнюю позицию. В следующем туре Канониры примут Кристал Пэлас (14.01.2021), а Дрозды на выезде сыграют с Вулверхэмптоном (16.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал в 16-м туре разобрался с Брайтоном.