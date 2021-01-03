Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану

Милан может подписать полузащитника Динамо Виктора Цыганкова. Об этом сообщает calciomercatonews.

По информации источника, Милан ищет игрока на позицию атакующего полузащитника. Данная покупка должна помочь Россонери выиграть Скудетто. На радарах у команды Стефано Пиоли находится 23-летний правый вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков. В стане вице-чемпионов Украины готовы расстаться со своим лидером за €35 млн.

Пока не известно, будет ли Милан тратить такие деньги на украинского футболиста, или будет искать альтернативные варианты.

В сезоне 2020/21 Цыганков провел 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 3 результативные передачи. Контракт с киевлянами у хавбека истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €19 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо ведет переговоры по хорватскому полузащитнику.