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Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану

Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм viktortsygankov

Милан может подписать полузащитника Динамо Виктора Цыганкова. Об этом сообщает calciomercatonews

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По информации источника, Милан ищет игрока на позицию атакующего полузащитника. Данная покупка должна помочь Россонери выиграть Скудетто. На радарах у команды Стефано Пиоли находится 23-летний правый вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков. В стане вице-чемпионов Украины готовы расстаться со своим лидером за €35 млн. 

Пока не известно, будет ли Милан тратить такие деньги на украинского футболиста, или будет искать альтернативные варианты.

В сезоне 2020/21 Цыганков провел 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 3 результативные передачи. Контракт с киевлянами у хавбека истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €19 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо ведет переговоры по хорватскому полузащитнику.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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