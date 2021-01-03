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Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции (видео)

Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции (видео)
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер konyaspor

В матче 16-го тура чемпионата Турции 2020/21 Хатайспор - Коньяспор голом отметился украинский форвард Артем Кравец.

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На 33-й минуте встречи Кравец головой вколотил мяч в ворота хозяев после скидки партнера. К сожалению для Артема, его команда позже пропустила дважды и проиграла.

Видео гола Кравца:

Обзор матча:

Отметим, Коньяспор Кравца после поражения остался на 11-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

В текущем сезоне 31-летний Артем в 11 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кравец забил потрясающий гол в ворота Фенербахче.

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Все по теме:

Футбол, Гол, Артем Кравец.

Автор:

Телеграф
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