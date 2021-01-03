Футболист сборной Украины стал отцом (фото)

Форвард венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков сообщил, что у него родилась дочь.

Уже на второй день 2021 года супруга футболиста Анна подарила ему девочку весом 3,69 кг и ростом 54 см. У себя в сторис в Instagram Зубков поблагодарил жену: "Спасибо тебе, любовь моя, за такой подарок. Безумно люблю тебя", - написал нападающий.

В сезоне 2020/21 Зубков провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав два ассиста. В составе сборной Украины Зубков сыграл 5 матчей, но голами отметиться пока не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена впервые стал папой.