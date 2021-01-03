Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)
Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)
Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану
Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану
Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции (видео)
Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции (видео)
Назначение года: Почеттино стал главным тренером ПСЖ
Назначение года: Почеттино стал главным тренером ПСЖ

Футболист сборной Украины стал отцом (фото)

Футболист сборной Украины стал отцом (фото)
11:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zubiksane4ka

Форвард венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков сообщил, что у него родилась дочь. 

Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины

Уже на второй день 2021 года супруга футболиста Анна подарила ему девочку весом 3,69 кг и ростом 54 см. У себя в сторис в Instagram Зубков поблагодарил жену: "Спасибо тебе, любовь моя, за такой подарок. Безумно люблю тебя", - написал нападающий.

В сезоне 2020/21 Зубков провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав два ассиста. В составе сборной Украины Зубков сыграл 5 матчей, но голами отметиться пока не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена впервые стал папой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Ференцварош, Александр Зубков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)
02 Реал без проблем разобрался с Сельтой (видео)
03 Потрясающий соло гол - в обзоре матча Вест Бромвич - Арсенал (видео)
04 Динамо повесило ценник на своего лидера и предложило его Милану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь