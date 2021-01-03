Назван лучший вратарь в истории футбола

Вратарь Ювентуса итальянец Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем всех времен по версии авторитетного портала La Gazzetta Dello Sport. Об этом сообщает сайт издания.

Сообщается, что в ходе голосования, которое проводилось среди ведущих вратарей мира, Буффон опередил советского голкипера Льва Яшина и итальянского стража ворот Дино Дзоффа. Сразу семь из 18-и киперов посчитали Джанлуиджи достойным этой награды. 42-летний Буффон вот уже на протяжении 27 лет выступает на наивысшем уровне. Самого большого успеха итальянец достиг в Ювентусе. Кроме того, он играл за Парму и ПСЖ.

Лучшие сейвы Буффона:

В кампании 2020/21 именитый кипер сыграл 5 матчей, пропустив лишь 2 гола.

"Телеграф" напоминает, что в этом сезоне Буффон побил "вечный" рекорд Пауло Мальдини в Серии А.