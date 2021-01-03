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Назван лучший вратарь в истории футбола

Назван лучший вратарь в истории футбола
11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм gianluigibuffon

Вратарь Ювентуса итальянец Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем всех времен по версии авторитетного портала La Gazzetta Dello Sport. Об этом сообщает сайт издания.

Шахтер хотел купить Буффона

Сообщается, что в ходе голосования, которое проводилось среди ведущих вратарей мира, Буффон опередил советского голкипера Льва Яшина и итальянского стража ворот Дино Дзоффа. Сразу семь из 18-и киперов посчитали Джанлуиджи достойным этой награды. 42-летний Буффон вот уже на протяжении 27 лет выступает на наивысшем уровне. Самого большого успеха итальянец достиг в Ювентусе. Кроме того, он играл за Парму и ПСЖ.

Лучшие сейвы Буффона:

В кампании 2020/21 именитый кипер сыграл 5 матчей, пропустив лишь 2 гола.

"Телеграф" напоминает, что в этом сезоне Буффон побил "вечный" рекорд Пауло Мальдини в Серии А.

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Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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