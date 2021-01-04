УЕФА отметил сейвы юных украинских вратарей в Лиге чемпионов (видео)

Украинские вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин стали авторами шикарных сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21. Спасения ворот от наших голкиперов попали в своеобразный топ-8 от УЕФА, которое запустило голосование в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба организации в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Страж ворот Динамо Нещерет потянул удар со штрафного от Лионеля Месси в матче против Барселоны, а вратарь Шахтера Трубин вытащил пушечный выстрел со стандарта от Ромелу Лукаку в игре с Интером. Конкурентами украинцев стали Мануэль Нойер (Бавария), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Куивин Келлехер (Ливерпуль), Петер Гулачи (Лейпциг), Ян Зоммер (Боруссия Менхенгладбах) и Эдуар Менди (Челси).

"Телеграф" напоминает, что Динамо и Шахтер по итогам группового этапа Лиги чемпионов вылетели в 1/16 финала Лиги Европы. Украинские команды уже узнали имена соперников по следующему раунду еврокубка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо изобразило Нещерета в образе человека-паука после встречи с Барселоной.