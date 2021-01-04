Ветер забил гол за Динамо: Бетао вспомнил самый необычный момент в матче (видео)

Бывший защитник киевского Динамо, который провел в киевской команде 5 лет, говоря с подписчиками в Instagram о самом необычном случае в футбольном матче, вспомнил о забавном взятии ворот Маккаби (Хайфа). В товарищеском поединке на сборах киевляне забил гол, не касаясь мяча. На помощь украинской команде пришел ветер, который занес круглого прямо в ворота незадачливого вратаря израильтян.

"Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в Динамо. Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", - цитирует Бетао dynamo.kiev.ua.

Видео забавного автогола в матче Динамо - Маккаби (Хайфа):

Бетао выступал в Динамо с 2008 по 2013 год. Сейчас 37-летний центральный защитник играет у себя на родине за ФК Аваи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейв вратаря Динамо попал в символический топ спасений ворот в Лиге чемпионов.