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Ветер забил гол за Динамо: Бетао вспомнил самый необычный момент в матче (видео)

Ветер забил гол за Динамо: Бетао вспомнил самый необычный момент в матче (видео)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ebertamancio

Бывший защитник киевского Динамо, который провел в киевской команде 5 лет, говоря с подписчиками в Instagram о самом необычном случае в футбольном матче, вспомнил о забавном взятии ворот Маккаби (Хайфа). В товарищеском поединке на сборах киевляне забил гол, не касаясь мяча. На помощь украинской команде пришел ветер, который занес круглого прямо в ворота незадачливого вратаря израильтян.

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"Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в Динамо. Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", - цитирует Бетао dynamo.kiev.ua.

Видео забавного автогола в матче Динамо - Маккаби (Хайфа):

Бетао выступал в Динамо с 2008 по 2013 год. Сейчас 37-летний центральный защитник играет у себя на родине за ФК Аваи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейв вратаря Динамо попал в символический топ спасений ворот в Лиге чемпионов

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Бетао, Футбол.

Автор:

Телеграф
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