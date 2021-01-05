Российский клуб избавился от динамовца

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, выступавший в тульском Арсенале на правах аренды, вернется в Динамо. Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, российский клуб воспользовался опцией в соглашении с киевским Динамо, по которому аренду футболиста можно прервать зимой. Таким образом, в январе 24-летний опорный полузащитник вернется в расположение вице-чемпионов Украины. Сообщается, что вместо Кадири Арсенал возьмет в аренду футболиста Рубина Игоря Коновалова.

В сезоне 2020/21 Мохаммед сыграл в 13-и поединках за тульский Арсенал во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трансфер израильтянина Абады в Динамо под угрозой срыва.