Конкуренты Шевченко: Челси рассматривает еще четыре кандидатуры на пост главного тренера

Лондонский Челси после серии неудовлетворительных результатов может расстаться с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. На его место претендуют сразу четыре специалиста. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, лондонский клуб готов дать Лэмпарду больше времени, однако терпение боссов Синих не безгранично. Сообщается, что в шорт-лист претендентов на пост англичанина претендуют четыре специалиста: Брендан Роджерс (Лестер Сити), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Томас Тухель (без клуба).

В текущей кампании Челси идет девятым в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 17-и туров. Лидирует в чемпионате Англии Ливерпуль, у которого 33 очка в активе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возглавить Челси может тренер сборной Украины Андрей Шевченко.