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Конкуренты Шевченко: Челси рассматривает еще четыре кандидатуры на пост главного тренера

Конкуренты Шевченко: Челси рассматривает еще четыре кандидатуры на пост главного тренера
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм andriyshevchenko

Лондонский Челси после серии неудовлетворительных результатов может расстаться с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. На его место претендуют сразу четыре специалиста. Об этом сообщает Independent.

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По информации источника, лондонский клуб готов дать Лэмпарду больше времени, однако терпение боссов Синих не безгранично. Сообщается, что в шорт-лист претендентов на пост англичанина претендуют четыре специалиста: Брендан Роджерс (Лестер Сити), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Томас Тухель (без клуба). 

В текущей кампании Челси идет девятым в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 17-и туров. Лидирует в чемпионате Англии Ливерпуль, у которого 33 очка в активе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возглавить Челси может тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Челси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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