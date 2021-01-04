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Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси

Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм andriyshevchenko

Лондонский Челси после серии неудовлетворительных результатов раздумывает над приглашением нового тренера. Об этом сообщает le10sport.

Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины

По информации источника, последние поражения Челси в АПЛ от Арсенала и Манчестер Сити поставили главного тренера Синих Фрэнка Лэмпарда под угрозу увольнения. Сам англичанин уверен, что команда испытывает временные трудности и о возможной потери должности пока не думает. В то же время сообщается, что российский миллиардер и владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет пригласить на должность главного тренера наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее признавался, что хотел бы поработать с клубом.

К слову, Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 год, а его сын Кристиан играет в Академии Челси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Шевченко относится к натурализации центрального защитника Вулверхэмптона

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Челси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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