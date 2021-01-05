В Англии футболист забил соло гол в стиле Месси (видео)

В матче 17-го тура чемпионата Англии 2020/21 Кристал Пэлас - Шеффилд был забит феноменальный гол.

При счете 1:0 в пользу хозяев английский нападающий Орлов Эберечи Эзе подхватил мяч на своей половине поля, обошел нескольких соперников, приблизился к чужой штрафной и бильярдным ударом поразил нижний угол ворот голкипера "Клинков" Рамздейла. Таким образом, форвард удвоил преимущество Кристал Пэлас, а его команда в итоге добыла убедительную победу. В сети это взятие ворот сравняли с сольными голам Лионеля Месси, который в последнее время не радует результативностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном матче в Австралии, где команда забила сразу два супергола в "девятку".