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В Англии футболист забил соло гол в стиле Месси (видео)

В Англии футболист забил соло гол в стиле Месси (видео)
16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер andros_townsend

В матче 17-го тура чемпионата Англии 2020/21 Кристал Пэлас - Шеффилд был забит феноменальный гол.

Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)

При счете 1:0 в пользу хозяев английский нападающий Орлов Эберечи Эзе подхватил мяч на своей половине поля, обошел нескольких соперников, приблизился к чужой штрафной и бильярдным ударом поразил нижний угол ворот голкипера "Клинков" Рамздейла. Таким образом, форвард удвоил преимущество Кристал Пэлас, а его команда в итоге добыла убедительную победу. В сети это взятие ворот сравняли с сольными голам Лионеля Месси, который в последнее время не радует результативностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном матче в Австралии, где команда забила сразу два супергола в "девятку".

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Все по теме:

Футбол, ФК Кристал Пэлас, ФК Шеффилд Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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