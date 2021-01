Прямо в "девять": в Австралии команда забила два гола-красавца в одном матче (видео)

На днях в Австралии стартовала Лига А (высший футбольный дивизион страны, - прим ред.).

В матче первого тура Веллингтон Феникс принимал Сидней. В этом поединке победу праздновали гости, которые забили два шикарных гола. Сначала феноменальным дальним ударом отличился полузащитник Калему Ньивенхофу, а во втором тайме идеальным голом со штрафного отметился хавбек Люк Брэттан. На все это хозяева ответили лишь точным выстрелом Мирзы Муратовича.

Видео гола Ньивенхофу:

What a way to mark your first #ALeague goal

— A-League (@ALeague) January 2, 2021