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Прямо в "девять": в Австралии команда забила два гола-красавца в одном матче (видео)

Прямо в "девять": в Австралии команда забила два гола-красавца в одном матче (видео)
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм sydneyfootballclub

На днях в Австралии стартовала Лига А (высший футбольный дивизион страны, - прим ред.). 

Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)

В матче первого тура Веллингтон Феникс принимал Сидней. В этом поединке победу праздновали гости, которые забили два шикарных гола. Сначала феноменальным дальним ударом отличился полузащитник Калему Ньивенхофу, а во втором тайме идеальным голом со штрафного отметился хавбек Люк Брэттан. На все это хозяева ответили лишь точным выстрелом Мирзы Муратовича.

Видео гола Ньивенхофу:

Видео гола Брэттана: 

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший игрок Динамо забил невероятный гол, которому пророчат победу в номинации "премия Пушкаша".

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Все по теме:

Австралия, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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