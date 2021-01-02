Прямо в "девять": в Австралии команда забила два гола-красавца в одном матче (видео)

На днях в Австралии стартовала Лига А (высший футбольный дивизион страны, - прим ред.).

В матче первого тура Веллингтон Феникс принимал Сидней. В этом поединке победу праздновали гости, которые забили два шикарных гола. Сначала феноменальным дальним ударом отличился полузащитник Калему Ньивенхофу, а во втором тайме идеальным голом со штрафного отметился хавбек Люк Брэттан. На все это хозяева ответили лишь точным выстрелом Мирзы Муратовича.

Видео гола Ньивенхофу:

Видео гола Брэттана:

Le Sydney FC s’est imposé sur le Wellington Phoenix (1-2) avec un but somptueux de Luke Brattan sur coup-franc. #WELvSYD pic.twitter.com/G7Z2wAU1Nq — A-League France (@ALeagueFR) January 2, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший игрок Динамо забил невероятный гол, которому пророчат победу в номинации "премия Пушкаша".