Кравец забил победный гол Галатасараю (видео)

Во вторник, 5 января, Коньяспор, за который выступает украинский форвард Артем Кравец, принимал Галатасарай в рамках матча 17-го тура чемпионата Турции 2020/21. Встреча, проходившая в Конье на стадионе "Торку Арена", завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Победный гол в игре записал на свой счет Кравец. Артем вышел на замену на 58-й минуте встречи, поменяв Чикаллеши, а в компенсированное время забил четвертый гол своей команды. Нападающий сборной Украины технично принял мяч после заброса, а затем переиграл кипера столичной команды в ближнем бою.
Видео гола Кравца Галатасараю:
90+2' Kravets
Konyaspor 4-2 Galatasaray
Tüm videolar için @goalforza pic.twitter.com/5fKuMqP1W4
— @goalforza 'yı takip ediniz. (@canligoltv6) January 5, 2021
Эта победа вывела Коньяспор (22 очка) на 8-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, лидирует в первенстве Газиантеп (31 очко). В текущем сезоне 31-летний Кравец забил 7 голов в 11 матчах чемпионата Турции.
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