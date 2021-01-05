Кравец забил победный гол Галатасараю (видео)

Во вторник, 5 января, Коньяспор, за который выступает украинский форвард Артем Кравец, принимал Галатасарай в рамках матча 17-го тура чемпионата Турции 2020/21. Встреча, проходившая в Конье на стадионе "Торку Арена", завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Победный гол в игре записал на свой счет Кравец. Артем вышел на замену на 58-й минуте встречи, поменяв Чикаллеши, а в компенсированное время забил четвертый гол своей команды. Нападающий сборной Украины технично принял мяч после заброса, а затем переиграл кипера столичной команды в ближнем бою.

Видео гола Кравца Галатасараю:

Эта победа вывела Коньяспор (22 очка) на 8-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, лидирует в первенстве Газиантеп (31 очко). В текущем сезоне 31-летний Кравец забил 7 голов в 11 матчах чемпионата Турции.

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