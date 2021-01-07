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Футболист сборной Украины заинтересовал итальянский гранд

Футболист сборной Украины заинтересовал итальянский гранд
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который в среду, 6 января, пробился в финал Кубка английской лиги, может пополнить ряды итальянского Лацио. Об этом сообщает lalaziosiamonoi.

По информации источника, в римском клубе отчаянно жаждут усиления и кандидатура хавбека сборной Украины полностью удовлетворяет боссов Лацио. Даже зарплата игрока в размере около €2 млн не отпугивает Орлов. Однако камнем преткновения является трансферная стоимость 24-летнего Зинченко, которая составляет €20 млн. Сообщается, что и сам Зинченко ищет больше возможностей выходит в старте для попадания на Евро-2020, ведь в МС Хосепа Гвардиолы в этом сезоне ему дают слишком мало игровой практики.

В текущем сезоне Александр сыграл в восьми поединках за МС во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Действующий контракт Зинченко с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС с Зинченко в составе одолел Челси на выезде.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Лацио, Серия А, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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