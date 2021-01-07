СМИ раскрыли зарплату Луческу в Динамо

Румынское издание fanatik назвало зарплату, которую получает главный тренер Динамо Мирча Луческу в киевском клубе.
По информации источника, Мистер зарабатывает в стане вице-чемпионов Украины 1,2 миллиона евро в год. Кроме того, портал назвал и самого высокооплачиваемого румынского специалиста на данный момент. Им является наставник китайского Цзянсу Сунин Космин Олэрою, оклад которого составляет €7 млн в год. Примечательно, что в данный топ попал и сын Мирчи Разван Луческу (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), который с зарплатой в €4 млн расположился на втором месте. Третья позиция у Лауренциу Регекампфа из Аль-Васля (ОАЭ), который зарабатывает около €3,5 млн.
Топ-5 самых высокооплачиваемых румынских тренеров:
"Телеграф" напоминает, что в первой половине сезона Динамо при Луческу лидирует в турнирной таблице УПЛ и обеспечило себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы. В январе у Бело-синих запланировано несколько спаррингов.