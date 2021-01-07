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Жену Зинченко заподозрили в беременности (фото)

Жену Зинченко заподозрили в беременности (фото)
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lada_sedan

Жена украинского футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко журналистка и блогер Влада Седан, которая недавно взбудоражила Instagram новогодней фотосессией, опубликовала новое фото в соцсетях. Некоторые пользователи заподозрили, что супруга полузащитник сборной Украины находится в положении.

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Влада поделилась в Instagram серией снимков, на которых она прикрывает руками живот. Внимательные пользователи спросили у Седан, не беременна ли она, однако ответа так и не получили.

Другие подписчики оценили красоту Влады "Вы девушка невероятной красоты", "Красивая", "Легкая и простая", "Марго Робби нервно курит в сторонке", "Космическая красотка".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Зинченко высмеял Седан из-за "Холостячки".

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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