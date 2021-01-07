Жену Зинченко заподозрили в беременности (фото)

Жена украинского футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко журналистка и блогер Влада Седан, которая недавно взбудоражила Instagram новогодней фотосессией, опубликовала новое фото в соцсетях. Некоторые пользователи заподозрили, что супруга полузащитник сборной Украины находится в положении.

Влада поделилась в Instagram серией снимков, на которых она прикрывает руками живот. Внимательные пользователи спросили у Седан, не беременна ли она, однако ответа так и не получили.

Другие подписчики оценили красоту Влады "Вы девушка невероятной красоты", "Красивая", "Легкая и простая", "Марго Робби нервно курит в сторонке", "Космическая красотка".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Зинченко высмеял Седан из-за "Холостячки".