Жена футболиста Динамо похвасталась округлым животиком (фото)

Супруга украинского футболиста Александра Караваева, который выступает в Динамо на позиции защитника, Инна опубликовала новое фото в соцсетях.

Караваева поделилась с подписчиками в Instagram чувственным снимком, на котором она запечатлена вместе с любящим мужем. Он нежно держит беременную жену-красавицу за руку и целует ее в лоб.

Пользователи в миг засыпали пару комплиментами: "Прекрасные", "Сладко", "Отличное фото и прекрасный период".

В сезоне 2020/21 Караваев принял участие в 19-и матчах за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жену Александра Зинченко Владу Седан заподозрили в беременности.