Убил паучка: Рома забила шикарный гол в чемпионате Италии (видео)

В среду, 6 января, последняя команда итальянского чемпионата Кротоне принимала Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

К 29-й минуте римляне уже вели в счете со счетом 2:0. Дублем выстрелил Борха Майораль, при чем второй гол испанец забил шикарным дальним удар в "девятку".

Видео гола Майораля - в обзоре матча Кротоне - Рома:

Эта победа вывела Рому (33 очка) на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, Кротоне (9 очков) - последний. В следующем туре Волки примут Интер (10.10.2021), а Пифагорейцы отправятся в гости к Вероне (10.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома заинтересована в подписании форварда сборной Украины.