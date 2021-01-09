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Феноменальный гол Холанда - в обзоре матча РБ Лейпциг Боруссия Д (видео)

Феноменальный гол Холанда - в обзоре матча РБ Лейпциг Боруссия Д (видео)
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер blackyellow

В субботу, 9 января, РБ Лейпциг в рамках центрального матча 15-го тура немецкой Бундеслиги принимал Боруссию Дортмунд. Встреча, проходившая на "Ред Булл Арене", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:3.

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За дортмундцев забивали Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Первый гол Эрлинга выдался на загляденье: норвежский форвард промчался по центру, не замечая соперников, затем отдал на фланг, откуда через несколько секунд и получил результативный навес.   

Видео гола Санчо:

Видео гола Холанда:

Видео второго гола Холанда:

Это поражение оставило РБ Лейпциг (31 очков) на втором месте в турнирной таблице немецкого первенства, Боруссия Д (28 очков) поднялась на 4-ю позицию. В следующем туре Быки сыграют в гостях с Вольфсбургом (16.01.2021), а Шмели примут дома Майнц (16.01.2021). 

"Телеграф" напоминает, что в 15-м туре Бундеслиги Бавария сенсационно проиграла Боруссии М, ведя в счете 0:2.

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Все по теме:

Бундеслига, Футбол, Боруссия Д, ФК РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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