Ювентус с большими проблема обыграл Сассуоло, играя весь тайм в большинстве (видео)

В воскресенье, 10 января, Ювентус в рамках матча 17-го тура итальянской Серии А сезона 2020/21 принимал Ювентус. Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Ювентус владел преимуществом и атаковал больше, однако все никак не мог забить. Помочь туринцам решил Педро Обианг. Испанский полузащитник гостей в дополнительное к первому тайму время получил удаление и оставил свою команду в меньшинстве. В начале второго тайма Юве реализовал большинство - Данило Луис да Силва феноменальным дальним ударом прошил Консильи. Гости не смутились и практически сразу отыгрались усилиями Грегуара Дефреля, который обыграл защитника в чужой штрафной и точно пробил мимо Щенсны. Удивительно, но Сассуоло продолжал создавать моменты, играя в меньшинстве, однако точку в матче поставил именно Ювентус. На 82-й минуте Аарон Рэмзи замкнул прострел Фработты с левого фланга. А на 92-й минуте Криштиану Роналду установил окончательный счет в игре, переиграв Консильи в ближнем бою.

Видео гола Данило:

Видео гола Дефреля:

Видео гола Рэмзи:

Видео гола Роналду:

Эта победа вывела Ювентус (33 очка) на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, Сассуоло (29 очков) - седьмой. В следующем туре Старая Синьора сыграет в гостях с Интером (17.01.2021), а Черно-зеленые примут Парму (17.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 17-го тура Серии А Интер и Рома поделили очки.