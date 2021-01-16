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В Эстонии обезумевший футболист с ноги ударил соперника, а затем добил его мячом (видео)

В Эстонии обезумевший футболист с ноги ударил соперника, а затем добил его мячом (видео)
12:45 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Видео с агрессивным поведением футболиста в Эстонии набирает популярность в сети.

Футболисты устроили побоище из-за "оглушенного" петардой игрока (видео)

Поединок с участием ФК Тарвас из города Раквере надолго запомнится хозяевам из-за выходки соперника. Полузащитник "Желтых" немного подтолкнул в спину игрока гостей, а тот на мгновение обезумел и со всей силы с ноги ударил "обидчика" в живот. Затем агрессор с 11-м номером на спине не пожалел лежачего и врезал тому еще и мячом. Само собой за такую выходку игрок был удален, однако тут напрашивается и пожизненная дисквалификация.

В сети данный ролик в миг стал популярным, а в известном футбольном паблике "433" пошутили в комментарии под видео: "Кому-то нужны курсы по управлению гневом". Кроме того, один из пользователей предложил обратиться к VAR, чтобы определить, а был ли фол,

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

За день ролик с обезумевшим футболистом собрал почти миллион лайков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финальный матч в Бразилии завершился массовой дракой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 255

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Эстония, Футбол.
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